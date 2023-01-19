عامر حسين: إقامة ودية للمنتخب الاوليمبي مع الجابون بعد تأجيل نهائي الكأس

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرار علي إقامة معسكر للمنتخب الاوليمبي في الفترة من ٣٠ يناير حتى ٣ فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب .

تابع عامر حسين أنه سيتم إقامة مباراة ودية للمنتخب الأوليمبي أمام الجابون في إطار استعداد المنتخب لمباراة زيمبابوي في مارس المقبل من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس امم أفريقيا .

من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم ٥ فبراير كما هو متواجد بالجدول .

