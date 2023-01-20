عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول صدام بين وزراء حكومة إسرائيل بسبب الاستيطان في الضفة الغربية

أول صدام بين وزراء
أول صدام بين وزراء حكومة إسرائيل بسبب الاستيطان في الضفة

شهدت الحكومة الإسرائيلية، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، أول صدام بين وزرائها بسبب الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك بعد صدور قرار من وزارة الدفاع بتفكيك بؤرة استيطانية عشوائية أقامها مستوطنون في مدينة نابلس.

والبؤرة الاستيطانية المذكورة، هي الأولى بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وتأتي في ظل تعهد الائتلاف الحكومي بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إخلاء المستوطنات غير القانونية.

ووصل عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود للبؤرة الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في منطقة استراتيجية بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة، وسلموا القائمين عليها أوامر الإخلاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "قوات الجيش الإسرائيلي أعلنت المنطقة التي أنشئت فيها المستوطنة منطقة عسكرية مغلقة، وأبلغت المستوطنين أنه سيتم البدء في عملية تفكيكها بناءً على أوامر من قائد القيادة المركزية يهودا فوكس".

وأشارت إلى أن "القرار تسبب بأول مواجهة بين وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتيريتش، الذي استنكر قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية، واعتبره انتهاكًا للاتفاقية الائتلافية".

وشن سموتيريتش، الذي يشغل أيضًا منصب الوزير الثاني بوزارة الدفاع، هجوماً حاداً على جالانت، مشيراً إلى أنه "وبموجب الصلاحيات الممنوحة له أصدر أمراً خطياً لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بوقف أمر إخلاء البؤرة الاستيطانية وعدم تنفيذه".

وأوضح سموتيريتش، أنه "سيتم وقف أي قرار يتعلق بإخلاء البؤرة الاستيطانية لحين إجراء نقاش حول الموضوع داخل الحكومة الإسرائيلية بداية الأسبوع المقبل"؛ الأمر الذي سيؤدي لخلاف كبير داخل حكومة نتنياهو.

وحسب "يديعوت"، فإنه "على الرغم من توجيهات سموتيريتش؛ إلا أن وزير الدفاع جالانت أمر بتنفيذ الإخلاء دون أن يتحدث مع زعيم الصهيونية الدينية"، مبينة أن ذلك يمثل تناقضًا تامًا مع الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساس وجود حكومة نتنياهو.

في السياق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، معارضته لقرار إخلاء البؤرة الاستيطانية، وطالب وزير الدفاع بالتراجع عن القرار؛ الأمر الذي اُعتبر بمثابة أول صدام بين الوزيرين، وفق القناة 12 العبرية.

وقال بن جفير، في بيان صادر عن مكتبه، إن "الإخلاء السريع للبؤرة الاستيطانية بعد ساعات من إقامتها يشكل سياسة تمييزية بين اليهود والعرب في المنطقة"، مطالباً وزير الدفاع بـ"اتباع سياسة متساوية وموحدة".

وأوضح بن جفير، أن "إحدى الوحدات المكلفة بتفكيك البؤرة الاستيطانية الجديدة من المفترض أن تخضع لصلاحياته وفق الاتفاقيات الائتلافية التي شُكلت بموجبها الحكومة الإسرائيلية"، في إشارة منه إلى أن وزير الدفاع تجاوز صلاحياته.

وأكد بن جفير، أنه "سيطلب من الحكومة الإسرائيلية إجراء مناقشة حول سلوك الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع فيما يتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية والتمييز بين إخلاء اليهود والعرب الذين يستولون على الأرض"، وفق قوله.

واتهم بن جفير، "الإدارة المدنية بتطبيق القانون بشكل انتقائي"، قائلاً: "أطالب وزير الدفاع بالوقف الفوري لأمر إخلاء البؤرة الاستيطانية؛ فليس من الممكن أن يبني العرب بجميع أنحاء الضفة الغربية، في حين يمنع اليهود من ذلك"، حسب تعبيره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

استشهاد شرطى.. تفاصيل حملة الأمن العام لضبط أخطر 3 تجار مخدرات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بعد غلق مطلع كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية بالمهندسين

حفلات الخميس .. مشروع فني ضخم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وأنغام

حركات لا تليق بكتاب الله .. نقابة القراء تحقق مع السلكاوي غدًا

أمي أنا بحبك ونفسي أحضنك.. القصة الكاملة لإنهاء طالب حياته في أسيوط

أمين عام الناتو: المدرعات والدبابات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها

بداية من 220 ألف ريال.. 5 سيارات فاخرة في السعودية| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعدي عنه فورا.. 5 أنواع من الرجال لا تصلح لـ الحب

مذيعة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء .. ماذا فعلت؟

صور غير منتشرة جمعت بين عزيز الأحمد مع مريم كوكي.. شاهد

عبوة كاتشاب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

فيديو

مسار عقاري .. هاني عامر يقدم برنامج اقتصادي على صدى البلد

ثروته وزوجته .. أسرار عن اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد وعلاقته بـ كوكي

توقعات بانخفاض الأخضر.. هل يفقد الدولار سيطرته على العالم؟.. فيديو

ظهور مميز .. سعر خيالي لفستان أحلام.. وأصالة بإطلالة سبعينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ