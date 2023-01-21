حبس شخص تعدى على آخر عاتبه بسبب معاكسة فتاة بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكان قد ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وسؤال المجنى عليه قرر أنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" ، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجانى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" ، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته .

أمكن تحديد وضبط المتهم وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.