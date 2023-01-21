إيمان النشار: فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياحات سوق العمل

أكدت إيمان النشار مدير الدعم المؤسسي والتطوير بمؤسسة غبور للتنمية، أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياحات سوق العمل.



وأضافت إيمان النشار، في حوار مع الإعلامي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المذاع عبر قناة إي تي سي، مساء اليوم الجمعة، أن رقم ٦٨٪ من طلاب الاعدادية يدخلون التعليم الفني رقم مرعب، ويعني الكثير، ويجعل مصر دولة صناعية أكثر من اي دولة أخرى، لافتة إلى أن التعليم الفني في مصر يعاني مشاكل.

وأشارت إيمان النشار مدير الدعم المؤسسي والتطوير بمؤسسة غبور للتنمية، إلى أن أن نريد تغير نظرة المجتمع للتعليم الفني وخريجي التعليم الفني في مصر.

