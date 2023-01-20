وزير التعليم العالي: تعظيم الاستفادة من خدمات وتطبيقات مايكروسوفت بالجامعات

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وفد شركة مايكروسوفت برئاسة المهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر؛ لبحث آليات التعاون فى الملفات المشتركة بين الوزارة والشركة، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

أشاد عاشور بالتعاون المثمر والبناء مع شركة مايكروسوفت في قطاع التعليم العالى، وخاصة التعاون القائم بينها وبين وزارة التعليم العالي في تطبيق خطة التحول الرقمي، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، موضحًا أن الوزارة تتوجه نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة جميع الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم.

وأكد د. أيمن عاشور، ضرورة تعظيم الاستفادة من خدمات وتطبيقات مايكروسوفت لتشمل كافة الخدمات التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي والبحثى بجميع فئاته، وكذلك بما يتواكب مع الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2022-2032.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أهم الإنجازات التي تم تحقيقها فى إطار اتفاقية التعاون المشتركة مع شركة مايكروسوفت، ومبادرة تطبيق إطار التحول الرقمي المتكامل على أحد الجامعات المصرية، وسبل نقل التجربة المصرية في التحول الرقمي التعليمي إلي الدول الإفريقية، وكذلك استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البحثي، بالإضافة إلى مبادرة ويندوز لكل طالب جامعي.

جانب من الاجتماع

من جانبها، أشادت ميرنا عارفبالشراكة بين الوزارة وشركة مايكروسوفت؛ لتنفيذ خطة التحول الرقمى بالجامعات، وبالرؤية المُستقبلية حول أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى أن شركة مايكروسوفت تفخر بشراكتها مع مصر باعتبارها نموذجاً يحتذى به في إفريقيا، وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الخبرات المُتميزة من الجامعات المصرية كشريك للمؤسسات التعليمية؛ لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، مؤكدة التزام الشركة بالتعاون مع الوزارة وكافة المؤسسات التعليمية التابعة لها؛ لتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المُعاونة، وتسخير قدرات التكنولوجيا والحوسبة السحابية، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع أجندة التحول الرقمي في مصر.

جانب من الاجتماع

وخلال اللقاء، قدم عمرو المصرى مدير قطاع التعليم لشمال إفريقيا بمايكروسوفت عرضًا حول الإنجازات التى حققتها مايكروسوفت بالتعاون مع الوزارة فى منصة التعليم الموحدة Egypt Hub خلال العام 2021/2022، ومنها: وصول عدد مستخدمى خدمات مايكروسوفت (office 365) فى الجامعات الحكومية فى إفريقيا والدول العربية إلى 900,000 مستخدم، ومشاركة عدد 2800 طالب فى مبادرة ليالى رمضان لنشر المعرفة لطلاب الجامعات، ودعم الجامعات تقنياً من خلال خدمات Microsoft Premier Services ، وإمداد الجامعات الأهلية لأول مرة في السوق المصري بأجهزة Microsoft Surface ، فضلاً عن تدريب 30,000 عضو هيئة تدريس فى إطار بناء قدرات التربويين بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى خاصية تحسين التواصل مع ذوى الهمم، وكذلك تحديث وتطوير موقع التقديم الإلكترونى وامتحانات القبول للجامعات الأهلية، وغيرها.

وأضاف عمرو المصرى أنه من المخطط خلال عام 2022/2023 تعظيم الاستفادة من اتفاقية مايكروسوفت للتعليم العالي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى مليون ونصف مستخدم لتقنيات (office 365) وتوفير ويندوز لكل طالب، وامتحانات للطلاب بدون تكاليف إضافية لنقل مهارات سوق العمل، لافتاً إلى أن الجهات المستهدفة هى الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، مستعرضاً الخدمات التى قدمتها مايكروسوفت للجامعات الحكومية والأهلية مع بداية العام الدراسي 2022/2023 سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وكذلك المكتبة الرقمية المقدمة للجامعات Learning Hub التي تتيح جميع الخدمات المذكورة من خلال تطبيق واحد داخل Microsoft Teams.

حضر اللقاء، أ. عمرو المصرى مدير قطاع التعليم لشمال إفريقيا بمايكروسوفت، أ.نورين فاضل مدير الخدمات التنفيذية لقطاع التعليم بمايكروسوفت مصر، م. محمد ماجد إخصائى حوسبة سحابية بمايكروسوفت.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت عام 2021؛ بهدف توفير خدمات (تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإضافة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات مميزة وتحسين تجربة التواصل مع مستخدمي الموقع)، وكذلك وجود إمكانية استخدام الطلاب لخدمات مايكروسوفت السحابية من خلال الإيميل الجامعي لكل طالب، وتوفير نسخة "ويندوز" لمرة واحدة لكل طلاب الجامعات الحكومية بمبادرة من ميكروسوفت، وتوفير نسخ تطبيقات (MS- Office) ونسخة بريد إلكتروني حكومي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لـ 27 جامعة حكومية وعدد من الجامعات الأهلية.