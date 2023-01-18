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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: نعمل على إعادة جذب المصريين بالخارج للاستفادة بخبراتهم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

 

شهد البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر تحولا كبيرا في الآونة الأخيرة، كما شهد انطلاق العديد من النداءات العلمية والبحثية الداعمة للباحثين المصريين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

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وقال الدكتور ولاء شتاء رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الباحثين المصريين بالخارج عندما يأتون إلى مصر أصبحوا يجدون معامل على أعلى مستوى مثل الخارج وذلك يدعمهم بشكل كبير ، كما يجدون الطلاب يتفاعلون معهم وهو ما يسهل نقل خبرته لمصر ، مؤكداً أن هناك تواصل مع كل العلماء بالخارج وتلك تعد ميزة تختص بها الدولة المصرية.

وإضاف  لـ "صدى البلد "  أنهم يشاركون في دعم البحث العلمي بمصر بشكل مباشر وعندما نتواصل معهم يكون هناك استجابة فورية بكل تشجيع وحب وعطاء بالإضافة إلى أنه في اوقات تواجدهم في مصر يلقون محاضرات .

وأوضح أنه يوجد جزء من المشروعات مثل مراكز التميز والتعاون الدولي يشارك بها أساتذة مصر بالخارج وفي بعض المشروعات في مصر والمسابقات العلمية يشاركون في التحكيم ، ويوجهون نصائج بشكل كبير وداعم.

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