عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يستقبل سفير نيبال بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى،  سوشيل ك لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين مصر ونيبال فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

 

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم أواصر الشراكة مع دولة نيبال في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والمنح الدراسية، والتعاون بين الجامعات المصرية  والنيبالية.
 
وأكد د.أيمن عاشور أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2022-2032 تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة في مجال التكنولوجيا في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.

 سفير دولة نيبال بالقاهرة
 سفير دولة نيبال بالقاهرة

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خاصًة ما يتعلق بشئون الطلاب النيباليين الدارسين بالجامعات المصرية،  وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم سواء فى مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا، فضلاً عن تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات المصريين والنيباليين، وسبل دعم  التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية، والتى تركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبي أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

txt

"الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية" تعلن قبول مقترحات بحثية.. تفاصيل

txt

هيئة العلوم والابتكار تعلن عن النداء الثاني لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا

txt

التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني

txt

تعاون بين البحث العلمي والمستشفيات الجامعية لمجابهة الأمراض المنقولة عن طريق الدم

txt

التعليم العالي ينشر حصاد الأنشطة العلمية والبحثية لمعهد بحوث الإلكترونيات عام 2022

txt

احصل على فرصة للدراسة في المجر .. تفاصيل

txt

تمويل العلوم: معرض القاهرة الدولي للابتكار يقدم دعما كبيرا جدا للمبدعين

txt

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: نعمل على إعادة جذب المصريين بالخارج للاستفادة بخبراتهم

txt

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين

txt

فرص جديدة لدعم الباحثين تعلن عنها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. تفاصيل

ووعد الوزير خلال اللقاء بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين النبياليين، وحل كافة المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدراسة في مصر، مؤكدًا حرصه على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وتيسير كافة السبل والوسائل العلمية التي تساعدهم على تحصيل العلم والمعرفة، موضحًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء دراستهم.

 

 ومن جانبه، وجه سفير نيبال الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذى تقدمه لدولة نيبال وخاصة وزارة التعليم العالى؛ لدعمها ومساندتها للطلبة النبياليين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والنيبالي،  مطالبًا بزيادة المنح الدراسية للطلاب النيباليين للدراسة بالجامعات المصرية.


 
حضر اللقاء، د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.هاجر سيف النصر القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى سفير دولة نيبال بالقاهرة دولة نيبال بالقاهرة الدكتور ايمن عاشور التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

ترشيحاتنا

4 معلقين.. موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والقنوات الناقلة

روسيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية جديدة في أوكرانيا

مليون دولار.. غرامة على ترامب بسبب هيلاري كلينتون

بسبب ضربة جزاء.. شقيقان يمزقان جسد زميلهما خلال مباراة كرة قدم بالقليوبية

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب

تصل لـ 45 يومًا.. الإجازات السنوية 2023 لـ موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

علامة غير متوقعة تكشف الإصابة بـ سرطان الأمعاء| انتبه

مليارديرات وثروات.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء| هل أنت منهم؟

من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ