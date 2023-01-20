وزير التعليم العالي يستقبل سفير نيبال بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سوشيل ك لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين مصر ونيبال فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم أواصر الشراكة مع دولة نيبال في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والمنح الدراسية، والتعاون بين الجامعات المصرية والنيبالية.



وأكد د.أيمن عاشور أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2022-2032 تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة في مجال التكنولوجيا في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.

سفير دولة نيبال بالقاهرة

سفير دولة نيبال بالقاهرة

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خاصًة ما يتعلق بشئون الطلاب النيباليين الدارسين بالجامعات المصرية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم سواء فى مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا، فضلاً عن تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات المصريين والنيباليين، وسبل دعم التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية، والتى تركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبي أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

ووعد الوزير خلال اللقاء بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين النبياليين، وحل كافة المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدراسة في مصر، مؤكدًا حرصه على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وتيسير كافة السبل والوسائل العلمية التي تساعدهم على تحصيل العلم والمعرفة، موضحًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء دراستهم.

ومن جانبه، وجه سفير نيبال الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذى تقدمه لدولة نيبال وخاصة وزارة التعليم العالى؛ لدعمها ومساندتها للطلبة النبياليين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والنيبالي، مطالبًا بزيادة المنح الدراسية للطلاب النيباليين للدراسة بالجامعات المصرية.





حضر اللقاء، د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.هاجر سيف النصر القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.