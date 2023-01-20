عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية" تعلن قبول مقترحات بحثية.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية،  عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

txt

هيئة العلوم والابتكار تعلن عن النداء الثاني لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا

txt

التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني

txt

تعاون بين البحث العلمي والمستشفيات الجامعية لمجابهة الأمراض المنقولة عن طريق الدم

txt

التعليم العالي ينشر حصاد الأنشطة العلمية والبحثية لمعهد بحوث الإلكترونيات عام 2022

txt

احصل على فرصة للدراسة في المجر .. تفاصيل

txt

تمويل العلوم: معرض القاهرة الدولي للابتكار يقدم دعما كبيرا جدا للمبدعين

txt

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: نعمل على إعادة جذب المصريين بالخارج للاستفادة بخبراتهم

txt

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين

txt

فرص جديدة لدعم الباحثين تعلن عنها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. تفاصيل

txt

تفاصيل التقديم في المشاريع البحثية بمجال البحوث النووية


وأوضحت الأكاديمية مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

-    Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems
-    Interconnections between water, food, and ecosystem security
-    Ecological approaches to achieve carbon neutrality
-    Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones
-    “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

بينما لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:
 

 


كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لأشتراك فى مجموعة من المشاريع البحثية فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا)، وذلك ضمن الإتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر وكأحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، على أن يكون أخر موعد للتقدم هو 15 فبراير 2023

واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات و التقديم

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-research-projects-2023/

 

 

 

أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي المستشفيات الجامعية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية المؤسسة الوطنية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

الحق ميزعّلش | خالد الغندور في تغريدة لـ جمهور الزمالك .. شاهد

موضوعات متعلقة

هيئة العلوم والابتكار تعلن عن النداء الثاني لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا

التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني

تعاون بين البحث العلمي والمستشفيات الجامعية لمجابهة الأمراض المنقولة عن طريق الدم

التعليم العالي ينشر حصاد الأنشطة العلمية والبحثية لمعهد بحوث الإلكترونيات عام 2022

احصل على فرصة للدراسة في المجر .. تفاصيل

تمويل العلوم: معرض القاهرة الدولي للابتكار يقدم دعما كبيرا جدا للمبدعين

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: نعمل على إعادة جذب المصريين بالخارج للاستفادة بخبراتهم

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين

ترشيحاتنا

مش لاعب يخوف الزمالك .. مدحت عبدالهادي يهاجم كهربا ويعلن غيابه عن القمة

بيان عاجل من بايدن بشأن قضية الوثائق السرية

وعد الخطيب |شبانة يكشف عن الموقف النهائي لـ كولر بشأن الميركاتو الشتوي

مدير وكالة الطاقة الدولية يفجر صدمة بشأن الأسواق في 2023

علماء ببريطانيا ينجحون في توجيه الصواعق والبرق بالليزر

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

4 علامات تحذيرية يمكن أن تظهر قبل أسبوع من حدوث نوبة قلبية.. إياك تجاهلها

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ