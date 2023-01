تفاصيل التقديم في المشاريع البحثية بمجال البحوث النووية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لأشتراك فى مجموعة من المشاريع البحثية فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا)، وذلك ضمن الإتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر وكأحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، على أن يكون أخر موعد للتقدم هو 15 فبراير 2023

واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات و التقديم

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-research-projects-2023/

بينما كانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،

إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، يسر الأكاديمية أن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:



واوضحت الأكاديمية مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

- Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems

- Interconnections between water, food, and ecosystem security

- Ecological approaches to achieve carbon neutrality

- Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones

- “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

بينما لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-3/