مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة

كشف الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق، تفاصيل جديدة داخل اتحاد الكرة بشأن إقامة بطولة السوبر المصري.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: “اتحاد الكرة يتلقى عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر في الكويت بـ ٢٥٠ مليون جنيه في موسمين”.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر.

كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز، وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر، وانضم سيراميكا كليوباترا بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيذهب الكارت الذهبي إلى بيراميدز من أجل إكمال عقد المشاركين في البطولة.

يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر، فيما يواجه بيراميدز وصيف الكأس والدوري الزمالك بطل كأس مصر.