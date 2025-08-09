إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور من الساحل الشمالي | صور

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي رفقة اصدقائها من نجوم الفن.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "تجمع الأصدقاء على أجمل بحر فى الساحل الشمالى شكرا خالد و خيرية.. ربنا يجمعنا دايما فى أوقات حلوة".

وتتميز إلهام شاهين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إلهام شاهين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وكان آخر أعمال ألهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

