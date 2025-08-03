بالفوشيا المشجّر.. إلهام شاهين تستعرض رشاقتها من اليونان | شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها و جمهورها صورًا جديدةً من اليونان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت إلهام شاهين أنظار جمهورها بإطلالة نحيفة لافتة من جزيرة ميكونوس في اليونان، مرتدية فستانا طويلا باللون الفوشيا المشجر، مما حازت الصور علي إعجاب متابعيها.

وكان آخر أعمال ألهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .