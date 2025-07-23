إلهام شاهين تلفت الأنظار بإطلالة نحيفة في لبنان.. شاهد

فاجأت الفنانة إلهام شاهين متابعيها و جمهورها بإطلالة نحيفة و رشيقة، لفتت بها الانظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة .

وكتبت إلهام علي الصور عبر حسابها على انستجرام :"أوقاتي الحلوة في لبنان ".

وظهرت إلهام في الصور، بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون جينس وتيشرت باللون الأبيض، وحذاء صيفيا مسطحا باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات؛ مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني القصير المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها: "على جبل لبنان".