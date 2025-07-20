إلهام شاهين تنشر صورة مع ابنة شقيقتها: بقت طعمة ولها سحر جديد

شاركت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وسط أجواء مليئة بالمرح والطاقة الإيجابية.

وظهرت إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بإطلالة عفوية مرحة، نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين، حيث بدا عليهما الانسجام والبهجة.

وعلّقت شاهين على الصورة قائلة:"أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد.. لها خفة روح، ولما بتضحك بتروح لبعيد".

وكان آخر أعمال ألهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



