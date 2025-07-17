إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة في الساحل

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

إطلالة إلهام شاهين في الساحل

تألقت إلهام شاهين بإطلالة عصرية متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

كما اتسم فستان إلهام شاهين في أحدث ظهور باللون الأخضر المزين برسومات الأناناس، وانتعلت حذاءً صيفيا أخضر مسطحا، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، حافظت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدلة ، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.