استئصال ورم يزن 7 كيلو من بطن فتاة بمستشفى أبشواي بالفيوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح مستشفى ابشواي المركزي، محافظة الفيوم ، من استخراج ورم من فتاة 19 عامًا يزن 7 كيلو جرامات .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم استئصال الورم بالبطن وزنه 7 كيلو جرامات لمريضة عمرها 19 عامًا الفتاة كانت تعانى من مغص متكرر مع زيادة في حجم البطن بشكل ملحوظ .

إجراء الفحوصات المطلوبة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أنه تم إجراء الفحوصات المطلوبة وتبين وجود ورم بالبطن تم حجز المريضة من العيادة الخارجية للجراحة وتم تحضيرها و تجهيزها للعملية بالمستشفى

وأكدت الوزارة أنه تم استئصال الورم وتحليل أنسجته لتحديد الخطوة التالية في العلاج يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.