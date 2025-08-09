قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على منافس المصري البورسعيدي المحتمل في دور التمهيدي الثاني للكونفدرالية
روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من إعادة احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس
كل شيء أو لاشيء.. أكسيوس: خطة أمريكية لوقف الحرب قبل تنفيذ تهديد إسرائيل باحتلال غزة
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| تفاصيل
39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
غير مرتبطة بضغط العمل.. بيان من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة امتياز بقصر العيني
طب 74% وأسنان 73% وهندسة 64%.. الحق فرصتك في تنسيق هذه الجامعات
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
أخبار البلد

الصحة: إحلال وتجديد 185ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة

غسيل كلوي -ارشيفة
غسيل كلوي -ارشيفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إحلال وتجديد أكثر من 185 ماكينة غسيل كلوي، وتوريد ما يزيد عن 100 كرسي غسيل، إلى جانب افتتاح وتشغيل 6 وحدات غسيل كلوي جديدة في محافظات أسوان، الفيوم، قنا، وسوهاج، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي.

عدد المرضى المفعلين على النظام الإلكتروني إلى 52,453 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الجهود تأتي تأكيداً على التزام الدولة بتطوير خدمات رعاية مرضى الكلى، من خلال توفير خدمات علاجية آمنة وشاملة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن منظومة ميكنة جلسات الغسيل سجلت 3,355,893 جلسة، فيما وصل عدد المرضى المفعلين على النظام الإلكتروني إلى 52,453 مريضًا موزعين على 762 مركزًا للغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين جودة الخدمة وتسهيل المتابعة الدقيقة للمرضى.

وأشار «عبدالغفار» إلى دعم مستشفى أبو النمرس بالجيزة بـ35 ماكينة جديدة، وإحلال 5 ماكينات بمستشفى أطفيح، وتشغيل وحدة جديدة بمستشفى منفلوط بأسيوط تضم 42 جهازاً وسريراً، إلى جانب تطوير وحدة أبو تشت العام بقنا بـ36 ماكينة وكرسي وسرير، ودعم وحدة الحامول بكفر الشيخ بـ6 ماكينات، وتوريد 15 كرسياً لمستشفى دسوق العام، و10 كراسٍ لمستشفى دكرنس بالدقهلية، و14 سريراً لمستشفى طلخا المركزي، مع تجديد أجهزة بمستشفيات حميات حلوان، الزاوية، العباسية بالقاهرة، والفرافرة بالوادي الجديد.

وأكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، أن الوزارة افتتحت وحدات جديدة لتقليل قوائم الانتظار، تشمل وحدة بلانة بأسوان، مركزي الحجر والغرق بالفيوم، وحدة أبو تشت بقنا، ووحدة المراغة بسوهاج بعد تطويرها، إلى جانب توسعة وحدة سوهاج العام بإضافة قاعة تضم 14 جهازاً، ليصل إجمالي الأجهزة إلى 65 جهازاً تخدم 390 مريضاً، وإضافة 6 ماكينات لمستشفى شبين الكوم بالقليوبية، و3 ماكينات لمستشفى أبو قير بالإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تطوير محطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوي، مع إنشاء محطات جديدة بمستشفيات التحرير وأبو النمرس بالجيزة، ورفع كفاءة محطة بمستشفى حميات المنصورة، وتوصيل محطة متنقلة لمستشفى ميت سلسيل بالدقهلية، وإحلال محطات بمستشفيات الشروق، حلوان، والسلاب بالقاهرة، وإنشاء محطة بمستشفى منفلوط بأسيوط.

وأضاف أن الوزارة أدخلت خدمات علاجية متطورة، مثل فصل البلازما في مستشفيات دمياط العام، سيدي غازي، الشيخ زايد المركزي، ميت غمر، وسوهاج العام، وتفعيل الغسيل الكلوي المستمر (CRRT) بأقسام الرعاية المركزة في مستشفيات الشيخ زايد وميت غمر والمنشاوي بالغربية، إلى جانب تفعيل الغسيل البريتوني بوحدتي بلبيس بالشرقية ومنية النصر بالدقهلية.

ولفت إلى تعزيز الدعم النفسي والتأهيلي لمرضى الكلى من خلال توفير فرق متخصصة في الطب النفسي، العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية بمستشفيات الجيزة، وافتتاح قسم للدعم النفسي بمستشفى أخميم بسوهاج، لتقديم رعاية شاملة تغطي الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية.

