بالصور

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

عزة عاطف

تستعد نيسان لإطلاق النسخة المُجددة من سيارتها تينا 2026 في السوق الصينية، رغم الغموض الذي يحيط بمستقبل شقيقتها ألتيما في أمريكا الشمالية. 

مواصفات نيسان ألتيما 2026

حصلت السيارة على تحسينات خارجية مستوحاة من سيارات السيدان الكهربائية الأحدث للشركة، أبرزها مصابيح خلفية LED بعرض كامل مع شعار نيسان مضيء، وتصميم محسن للباب الخلفي والمصد، مع إخفاء أنابيب العادم بالكامل. 

كما زاد طول السيارة قليلًا ليصل إلى 4,920 ملم، فيما بقي العرض والارتفاع وقاعدة العجلات كما هي.

من الداخل، لم تكشف الشركة بعد عن الصور، لكن من المتوقع إضافة لوحة قيادة رقمية وميزات تقنية جديدة للحفاظ على التنافسية. ميكانيكيًا، ستحتفظ النسخة الأقوى بمحرك توربيني 2.0 لتر بقوة 240 حصانًا مع ناقل Xtronic، بينما تشير الوثائق إلى نسخة أساسية جديدة بقوة 142 حصانًا، أقل من محرك السحب الطبيعي الحالي، دون توضيح سبب التخفيض.

من المنتظر طرح السيارة في الصين قبل نهاية العام بأسعار مقاربة للجيل الحالي، التي تتراوح بين 25,000 و33,400 دولار أمريكي.

