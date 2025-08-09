لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

نشرت الفنانة داليا البحيري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية .

وتألقت داليا البحيري ، مرتدين جيب باللون الابيض والاخضر، ونسقت معها توب مكشوف البطن بنفس الألوان الناعمة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا البحيري ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري ، في المكياج على الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري