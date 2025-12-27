بابا نويل على ظهر الجمل.. شرم الشيخ تحتفل بالكريسماس والعام الجديد بأجواء سياحية عالمية

تواصل منتجعات وفنادق شرم الشيخ احتفالاتها بأعياد الكريسماس واستقبال العام الميلادي الجديد، في أجواء مبهجة جمعت بين الطابع العالمي واللمسة البدوية، حيث ظهر بابا نويل راكبًا الجِمال داخل المنتجعات وعلى الشواطئ، وسط تفاعل واسع من السياح من مختلف الجنسيات.

ورصدت عدسة موقع «صدى البلد» الإخباري مظاهر الفرح التي سيطرت على المدينة، مع خروج السياح مرتدين أزياء الكريسماس، مرددين الأغاني الاحتفالية، والتقاط الصور التذكارية، في مشاهد تعكس حيوية المقصد السياحي الأشهر على البحر الأحمر.

وتزيّنت شرم الشيخ بأشجار عيد الميلاد العملاقة والمجسمات والزينة المضيئة في الميادين والمناطق السياحية، خاصة في سوهو سكوير وخليج نعمة والسوق القديم والهضبة، وسط نسب إشغال سياحي مرتفعة تجاوزت 90%، مع إقبال ملحوظ من السياح الأوروبيين الباحثين عن الطقس الدافئ خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن الفنادق والمنتجعات أعدّت برامج فنية وموسيقية وحفلات ساهرة احتفالًا بالكريسماس ورأس السنة الميلادية، بما يعكس جاهزية شرم الشيخ لاستقبال الزوار وتقديم تجربة سياحية مميزة، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع نسب الإشغال إلى أعلى مستوياتها خلال هذه الفترة.

وأوضح خبراء سياحيون أن الموسم الحالي يشهد انتعاشًا غير مسبوق في الحركة السياحية، مدفوعًا بتنوع المنتج السياحي وما تقدمه الفنادق من عروض وبرامج احتفالية، ما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية مفضلة للاحتفال بالعام الجديد في أجواء آمنة .