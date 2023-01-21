ادفع علشان تفوق أكتر.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لكهربا قبل القمة

وجه أحمد صالح نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قبل القمة 125.

الدفع بمحمد هاني



قال أحمد صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خالد عبد الفتاح قد يشارك في مركز المساك وهو أفضل اللاعبين بالدوري في مركز الظهير الأيمن، وقد يتم الدفع بمحمد هاني أيضا"



أضاف: "الجبهة اليُسرى للأهلي التي يتواجد فيها معلول وعبد القادر ستكون جبهة قوية للغاية ومصدر خطورة على الزمالك"



وتطرق أحمد صالح للحديث عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قائلا: "لا أعتقد أن كهربا سيتألق خلال مواجهة الزمالك مثلما كان الحال في مواجهة سموحة، مواجهة سموحة كانت استثنائية، في ظل المساحات الكبيرة التي كانت موجودة خلال لقاء سموحة، ولو واحد مبطل جاتله الفرص اللي جات لكهربا في ماتش سموحة كان هيجبها بشكل طبيعي، ولازم كهربا يدفع الفلوس اللي عليه عشان يفوق أكتر"