تحرير 79 محضرا تموينيا في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة والاعلان عن الاسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه لافتاً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم السبت - إنه تم تحرير 79 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنتها الاجهزة التنفيذية والرقابية بمراكز البداري وساحل سليم والغنايم وصدفا برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا في إطار جهود مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة ورؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية ، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب ، مضيفاً إنه تم ضبط ومصادرة الكميات والسلع المضبوطة والتحفظ عليها من بينها ضبط ٣ علب أقراص غله بإجمالي ٧٨٠قرص يحظر تداوله وبيعه فى المحلات و ١٢ كيلو عسل غير صالح للاستخدام الادمى وكمية حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، ونصف طن أرز قبل بيعها بأعلى من السعر فضلاً عن بعض الاجبان والسمن والزيت .

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.