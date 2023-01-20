عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

الطالب محمد علي اليماني
الطالب محمد علي اليماني

وجه " محمد علي اليماني الطالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط رسالته إلى والدته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل إنهاء حياته بقرص حفظ الغلال  قائلا في رسالته " حابب أقولك حاجه قبل ما امشي عايزكم تقوله لأمي إني كنت بحبها وكان نفسي احضنها قبل ما امشي وقولولها محمد بيقولك بحبك ي ماما ومتزعليش مني أني سبتكم ومشيت أنا رايح عند اخويا احمد يا ماما علشان واحشني قوي وكان نفسي أشوفه من  زمان " .

12 ساعة تحت الأنقاض|المسنة الناجية من عقار أسيوط المنهار تكشف التفاصيل| فيديو

ماتت على سجادة الصلاة.. انتشال سيدة تحتضن المصحف أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار| فيديو

واستكمل محمد رسالته قائلا :" قولوا ل أمي محمد بيقولك متزعليش مني لما كنت بدلعك ب اسمك وأنا عارف انك كنت بتزعلي مني بس كنت بصلحك على طول وقولها كمان اني لما كنت بزعل اخواتي البنات مكنتش بضربهم علشان بكرهم انا كنت بضربهم علشان يتعلموا الأخلاق الكويسه ويبقوا مثل مشرف وقولوا ل أبويا محمد ابنك كان بيحبك وعمره ما قدر يرفع عينه فيك وانا لما غلطت فيه كان غصب عني علشان هوا زعلني قوي علشان كنت بربي أخواتي وعايز أعلمهم الصح من الغلط  .

وتابع : وتقولي ل ابو انو ميزعلش اني سيبته ومشيت وقولوا يدعيلي بالرحمة قولوا ل عمتي إني بحبها وعمي جابر أنا عمري ما اعتبرته عمي أنا كنت بتعامل معاه على انو ابويا اللي رباني وعمي يماني قولوا انو كان نفسي أشوفه قبل ما امشي وأولاد عمي وبنات عمي وكلهم بحبحهم والله وعمري ما كرهت حد فيهم  واخولالي خالي صلاح وخالي محمد كنت نعم الخال ونعم الأب وخالاتي ربنا يخليهم بحبهم وأنا عارف إني مقصر معاهم بس غصب عني  وبقول اي حد انا زعلته يسامحني حتى لو مكنتش اقصد وادعولي بالرحمة مع السلامة.

وكان طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط أقدم على  إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال " أقراص السوس " اثر معاناته حالة نفسية سيئة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى علوان .

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة بقيام " محمد علي اليماني " 19 عاما ، طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط بانهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال " أقراص السوس " بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

 

2aac21cc-0106-4999-99fa-a3c7422ebb0e
2aac21cc-0106-4999-99fa-a3c7422ebb0e
71aa0b87-f65e-4ba0-b0ee-07e6f106ce31
71aa0b87-f65e-4ba0-b0ee-07e6f106ce31
863b0ccc-7845-4369-82ff-2f1c7339bfa4
863b0ccc-7845-4369-82ff-2f1c7339bfa4
أخبار أسيوط أسيوط اخبار محافظة اسيوط كلية الحقوق جامعة أسيوط طالب ينهي حياته باسيوط اقراص الغلال مشرحة مستشفي أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

مصرع أمين شرطة وزوجته ونجلهما إثر تعرضهم للاختناق بأسيوط

عادت من العمرة لتموت تحت الأنقاض.. مشاهد مفجعة رسمها حطام المنزل المنكوب بأسيوط

ترشيحاتنا

سفير بكين بالقاهرة: نقدر جهود مصر لاستقبال السياحة الصينية دون قيود

نجوم تراجعوا عن الطلاق.. آخرهم سعد الصغير

اليوم.. عملاق الكواكب يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

صوّروا الضرب فيديو| متطرفون هندوس يعتدون على شاب مسلم .. شاهد

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

نوع من الأعشاب يعزز خصوبة الرجال ويخفض السكر والدهون الثلاثية

ممثلة وملكة جمال.. معلومات صادمة عن رفيقة عزيز الأحمد

فيديو

مفاجأة.. 15 نجما يغيبون عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ضهرنا وسندنا.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الشرطة | شاهد

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

بنتها ضربتها بالشاكوش.. عشيق نورهان يكشف مفاجأة في قضية مشرفة عمال بورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ