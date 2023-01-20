حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

وجه " محمد علي اليماني الطالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط رسالته إلى والدته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل إنهاء حياته بقرص حفظ الغلال قائلا في رسالته " حابب أقولك حاجه قبل ما امشي عايزكم تقوله لأمي إني كنت بحبها وكان نفسي احضنها قبل ما امشي وقولولها محمد بيقولك بحبك ي ماما ومتزعليش مني أني سبتكم ومشيت أنا رايح عند اخويا احمد يا ماما علشان واحشني قوي وكان نفسي أشوفه من زمان " .

واستكمل محمد رسالته قائلا :" قولوا ل أمي محمد بيقولك متزعليش مني لما كنت بدلعك ب اسمك وأنا عارف انك كنت بتزعلي مني بس كنت بصلحك على طول وقولها كمان اني لما كنت بزعل اخواتي البنات مكنتش بضربهم علشان بكرهم انا كنت بضربهم علشان يتعلموا الأخلاق الكويسه ويبقوا مثل مشرف وقولوا ل أبويا محمد ابنك كان بيحبك وعمره ما قدر يرفع عينه فيك وانا لما غلطت فيه كان غصب عني علشان هوا زعلني قوي علشان كنت بربي أخواتي وعايز أعلمهم الصح من الغلط .

وتابع : وتقولي ل ابو انو ميزعلش اني سيبته ومشيت وقولوا يدعيلي بالرحمة قولوا ل عمتي إني بحبها وعمي جابر أنا عمري ما اعتبرته عمي أنا كنت بتعامل معاه على انو ابويا اللي رباني وعمي يماني قولوا انو كان نفسي أشوفه قبل ما امشي وأولاد عمي وبنات عمي وكلهم بحبحهم والله وعمري ما كرهت حد فيهم واخولالي خالي صلاح وخالي محمد كنت نعم الخال ونعم الأب وخالاتي ربنا يخليهم بحبهم وأنا عارف إني مقصر معاهم بس غصب عني وبقول اي حد انا زعلته يسامحني حتى لو مكنتش اقصد وادعولي بالرحمة مع السلامة.

وكان طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط أقدم على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال " أقراص السوس " اثر معاناته حالة نفسية سيئة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى علوان .

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة بقيام " محمد علي اليماني " 19 عاما ، طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط بانهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال " أقراص السوس " بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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