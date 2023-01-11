12 ساعة تحت الأنقاض|المسنة الناجية من عقار أسيوط المنهار تكشف التفاصيل| فيديو

أجرى برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " اتصالا هاتفيا مع المسنة الناجية من أنقاض عقار أسيوط المنهار .

وقالت الحاجة " أمال " :" أنا الحمد لله كويسة .. و بشكر المستشفى من أطباء ومديرين .. واللي أتعمل معايا فوق الوصف .

وتابعت : " صاحب البرج بالغنا الساعة 2 أنه هيقع ولسه بلبس بصيت لقيت السقف نزل عليا وكنت بكلم في التلفون .. والكراسي والمروحة حوطوني من الحطام سبحان الله .

وأردفت : الموبايل فضل شغال مفصلش وعاوزة تعويض من المهندس بتاع البيت ، موصحة : “ قعدت 12 ساعة تحت الأنقاض ” .