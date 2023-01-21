فينجادا لـ«صدى البلد»: إقالة فيريرا قرار إدارة.. وأتوقع انتهاء لقاء القمة بالتعادل

كشف نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، عن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فينجادا، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: "أتوقع مباراة جيدة بين الفريقين، الأهلي الأفضل فنيا في هذه الفترة، لكن الديربي يكون له حسابات أخرى، وأتوقع أن ينتهي اللقاء بالتعادل".

وأضاف: "إقالة فيريرا من تدريب الزمالك حال الخسارة، هذا قرار يخص مجلس الإدارة فقط، المدرب هو المسئول الأول عن النتائج، ولكن لا يجب أن ننسى أن هذا المدرب فاز بالدوري والكأس الموسم الماضي".

وتابع: "لا أتوقع حدوث مفاجآت في القمة، كل فريق يعرف نقاط قوة وضعف الآخر، لكن زيزو قادر على صنع الفارق لفريقه، ونفس الأمر بالنسبة لـ أفشة في الأهلي".

وعن شيكابالا، أجاب: "أعتبر شيكابالا أحد أبنائي، وهو واحد من ضمن 10 لاعبين دربتهم بجانب لويس فيجو وروي كوستا وجواو بينتو".

ترتيب الأهلي والزمالك

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر، صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

