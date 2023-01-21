من 20 عاما .. رقم سلبي يعاند الزمالك فى مباريات القمة أمام الأهلي.. تفاصيل مهمة

من 20 عاما..

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأهلي مع الزمالك فى قمة الاسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

تقام مباراة الأهلي والزمالك فى ستاد القاهرة وسط حضور جماهير الفريقين بعد الموافقة على حضور 3 الآف مشجع لكل فريق .

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك دائما باهتمام خاص لا سيما أنها تعتبر الديربى الاشهر فى المنطقة العربية نظرا لحساسية المنافسة بين الفريقين بالاضافة الى النجوم الكبيرة التى لعب لها الفريقين على مدار التاريخ .

ومع مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك يظل رقم سلبى استمر لمدة 20 عاما لم ينجح الزمالك أن يتجاوزه وهو عدم الفوز على الأهلي فى مباريات الدور الأول بين الفريقين فى بطولة الدوري حيث كان آخر فوز للزمالك علي الأهلي في لقاءات الدور الأول كانت موسم 2003 / 2004 بهدف جمال حمزة.

ولعب الأهلي والزمالك 16 مباراة في الدور الأول منذ موسم 2004 /2005 وحتي الموسم الماضي 2021 / 2022 فاز الأهلي 11 وتعادلا 5.

قصة أخر فوز لـ الزمالك

في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2003 التقى الأهلي والزمالك باستاد القاهرة في مباراة القمة بالأسبوع التاسع لبطولة الدوري موسم 2003-2004 التي أدارها الحكم الأسكتلندي ستيوارت دوجال، وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله جمال حمزة في الدقيقة 19.

قبل المباراة كان الزمالك يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات بينما كان الأهلي يعاني من تراجع نتائجه ويحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط من 7 مباريات لذلك كان الجميع يرشح الزمالك للفوز بعدد كبير من الأهداف لكنه اكتفي بهدف جمال حمزة.

بدأ الزمالك المباراة مهاجما وفي الدقيقة 19 مرر طارق السعيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لجمال حمزة الذي أوقفها بصدره وسدد قذيفة على يسار عصام الحضري مسجلا هدف المباراة الوحيد.

مثل الزمالك: عبد الواحد السيد ووائل القباني ومدحت عبد الهادي وبشير التابعي ومحمد صديق وطارق السيد وحازم إمام " سامح يوسف ق 74 " وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وجمال حمزة " شيكابالا ق 77 " وعبد الحليم علي " حسام عبد المنعم ق 89 ".

مثل الأهلي: عصام الحضري وشادي محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وياسر رضوان " محمد فضل ق 74 "وجيلبرتو وسيد عبد الحفيظ "فيليكس ق 85 " وهادي خشبة ومحمد جودة " ووائل رياض ق 65 " ورضا شحاتة وأحمد بلال.

أهداف مباراة القمة

يسعى النادي الأهلي إلى استعادة الانتصارات على مستوى الدوري الممتاز بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

في المقابل، يرغب نادي الزمالك أيضًا في تحقيق انتصاره الأول خلال عام (2023)، حيث أخفق الفريق الأبيض في أربع مباريات بواقع (3 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر).

وخسر نادي الزمالك من أسوان بنتيجة (2-1)، ثم تعادل بعد ذلك مرتين مع الداخلية بنتيجة (1-1)، والاتحاد السكندري بدون أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد (31 نقطة) بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، إلا أن الأخير لعب مباراة الجولة ضد إنبي وانتهت بفوز الأول بنتيجة (3-2).

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد (26 نقطة) بفارق نقطة عن بيراميدز والذي تغلب على فاركو بنتيجة (3-0) ضمن مباريات الجولة.

وفي حال فوز الأهلي سيكون بذلك قد حقق مكاسب عديدة أبرزها الابتعادل بالصدارة عن أقرب ملاحقيه، والفوز على الزمالك للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيق لقب السوبر الماضي على حسابه.

على الجانب الأخر تبدو دوافع الزمالك أقوى حيث سيمنح الفوز الفريق الأبيض فرصة جديدة لاستمرار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

بطاقة مباراة القمة 125

الزمالك × الأهلي

الحدث: الجولة الـ14 للدوري

التوقيت: 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد القاهرة

حكم المباراة: سلافكو فينسيتش

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1، 2