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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل من ذوي الهمم صدمه القطار أثناء عبوره الطريق بالمنوفية

مصرع عامل في المنوفية
مصرع عامل في المنوفية

لقي عامل مصرعه من ذوي الهمم من الصم والبكم أثناء مروره شريط السكة الحديد بمدينة اشمون أثناء استقلاله دراجة نارية ومروره من طريق غير مخصص لعبور الطريق.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون بمصرع شاب أثناء استقلاله دراجة نارية صدمه القطار أثناء مروره من طريق غير مخصص للعبور.

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بالانتقال تبين مصرع " ع.ا.ر " ٢٤ سنة عامل من عزبة الإصلاح أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار أثناء مروره بشريط السكة الحديد ، كما تبين أنه من الصم والبكم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع عامل في المنوفية 
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