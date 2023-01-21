عقب خروجهما من الامتحان.. طالب يضرب زميله بكتر في المنوفية

أصيب طالب بجرح في الظهر عقب مشاجرة مع زملائه عقب خروجهم من امتحان الشهادة الاعدادية في قرية سلكا بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث شبين الكوم بمشاحرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة سلكا الاعدادية عقب خروجهم من الامتحان.

وبالانتقال تبين إصابة " م.ح " ١٤ سنة طالب بالصف الثالث الاعدادي بجرح سطحي في الجانب الأيمن وبسؤاله أكد وجود مشاجرة مع زملائه قام علي إثرها أحدهم بضربه بأله حادة " كتر ".

تم نقل الطالب الي مستشفي الجامعة بمدينة شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.