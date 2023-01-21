تسقط فى هذه الحالة .. شروط الحصول على منحة الزواج

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات للمستفيدين والتي من بينها صرف منحة الزواج حيث يمكن صرف تلك المنحة ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج حيث تساوي المنحة، المعاش المستحق عن مدة سنة.

كيف تحسب منحة الزواج

يتم حساب منحة الزواج للبنت أو الأخت عن معاش المستحق عن شهر الزواج كما أنه لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة وتسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق منحة الزواج

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق منحة الزواج والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط من أجل الحصول على منحة الزواج ان يكون مستحق في المعاش.

- كما يشترط أيضا للحصول علي منحة الزواج ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

خطوات صرف منحة الزواج

ويلزم على مستحق منحة الزواج القيام بمجموعة من الخطوات التى تشمل ما يلي :-

- تبدأ أولي خطوات صرف منحة الزواج بالتوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- فى هذه الخطوة يتم تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- يلزم إحضار صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

- كما يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) .

صرف منحة الوفاة

كما أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقدم مجموعة أخري من الخدمات للمستفيدين منها منحة الوفاة والتي تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتتضمن خطوات صرف منحة الوفاة قيام المستحقين بتقديم طلب صرف المنحة فضلا عن استيفاء مستندات استحقاق المعاش والتي تشمل شهادة وفاة صاحب المعاش، تقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش وتقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

خدمات التأمينات الاجتماعية للمستفيدين

وتتضمن الخدمات الأخرى التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمستفيدين ما يلي :-

- صرف مصاريف الجنازة

- صرف منحة الوفاة

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد

- صرف معاش المستحقين للوفاة

- صرف منحة القطع