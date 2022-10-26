التأمينات الاجتماعية: 10 ملايين أسرة تستفيد من الـ300 جنيه زيادة بالمعاش

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن توقيت صرف المعاش يكون أول الشهر، ويمكن لأي شخص سحب معاشه من خلال كارت المعاش.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم الانتهاء من إعداد معاشات شهر نوفمبر، وسيتم إضافة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بقيمة 300 جنيه على معاش الشهر الجاري، بتكلفة 31 مليار جنيه.

وأضاف أن هذا القرار يستفيد منه 10 ملايين أسرة ، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم حدوث زيادة في المعاشات مرتين خلال نفس العام، متابعًا: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف له 300 جنيه زيادة ومستمرين معاه؛ وده علشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات، وزيادة الـ 300 جنيه تُمثل زيادة بمقدار 30%».