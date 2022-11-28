عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحد الأدنى للمعاش لن يقل عن 2000 جنيه.. التأمينات الاجتماعية توضح

أرشيفية
أرشيفية

 قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،إن  قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر اشتراكات التأمين يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم، واستحقاق المعاش.

txt

التأمينات الاجتماعية: 10 ملايين أسرة تستفيد من الـ300 جنيه زيادة بالمعاش

txt

طريقة انتفاع المريض بمزايا التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه، بدلًا من 9400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2023، موضحا أنه من الآثار المباشرة لتنفيذ هذا القرار أن يكون الحد الأدنى لمعاش منتهي الخدمة 1105 جنيهات اعتبارًا من يناير 2023 ، بينما سيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

وتابع: "ندعو جميع المنشآت والشركات وأصحاب الأعمال تقديم استمارة تعديل الأجور ، حيث أنه خلال 4 سنوات لن يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد تناقض بين الحد الأدنى للأجور واشتراكات التأمين وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3000 جنيه.

وأشار "عوض" إلى إمكانية تقديم نماذج تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "CD - فلاش ميموري" يحتوي على تعديلات الأجور إلى مكاتب التأمين التابعة لهم، وأرقام التأمين للمؤمن عليهم؛ من أجل التسهيل علي أصحاب الأعمال والشركات التي لديها أكثر من 100 موظف مؤمن عليهم.

قانون التأمينات والمعاشات التأمينات المعاشات التأمينات الإجتماعية اللواء جمال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

السبب مفاجأة.. لماذا لا تذيع بي إن سبورت مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة؟

ترشيحاتنا

تم اكتشافه بين اللاجئين..تحذير في بريطاني من تفشي مرض معدي

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

زيزو يحتفل بجائزة أفضل لاعب في مصر.. شاهد

ينشط الرحم.. فوائد خارقة لـ لبان الذكر

الحد الأدنى للمعاش لن يقل عن 2000 جنيه.. التأمينات الاجتماعية توضح

شوط أول سلبي بين البرتغال وأوروجواي في كأس العالم.. وبكاء مينديز للإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

خطيبي وأنا حرة.. إطلالات أثارت الجدل لنادين نسيب | شاهد

تزوجت شقيقين.. إطلالات أثارت الجدل لـ فيدرا| شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات وفاء سالم في سن الستين |شاهد

فيديو

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

عاجل .. قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ