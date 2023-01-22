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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يحتفل بفوز الأهلي عبر فيسبوك .. شاهد

لاعبيه النادي الاهلي
لاعبيه النادي الاهلي

احتفل لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بفوز فريق الأهلي علي نظيره الزمالك في مباراة أمس بثلاثة أهداف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر  حسين صورة له برفقة فريق النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة، وعلق" الحمدلله".

 

أعرب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الزمالك بالقمة 125.

وقال حسين الشحات، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" سعيد جدا بالفوز الذي تحقق على حساب الزمالك، احترمنا منافسنا بشدة ومازال القادم أفضل للأهلي".

وواصل:" لم أحقق شيئا مع الأهلي وأسعى إلى المزيد بمساعدة زملائي، وسعيد جدا بثقة مارسيل كولر، واجتهد بشدة كى أكون عند حسن ظن المدرب السويسري وجماهير الأهلي".

وأكمل:" أنتظر مونديال الأندية بفارغ الصبر، واللاعبون يرغبون في تحقيق انجاز جديد، بعد حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين".

وأضاف :" تحدثت مع محمود كهربا وتوقعت تسجيله لهدف في الزمالك، وسعيد جدا بعودته للفريق، إنه إضافة كبيرة للأهلي".

واختتم قائلا :" لا يوجد جديد بالنسبة لتمديد عقدي مع الأهلي، ولم يفاتحني مجلس الإدارة في أى شئ ورغبتي الأولى هى الأهلي، وانتظر قرار مجلس الإدارة بشأن عقدي الجديد، لو في نصيب إنى أكمل مع النادي الأهلي هكمل بالتأكيد، ولو الأهلي يرغب في رحيلي سأحترم هذه الرغبة ".

 

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