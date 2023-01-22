غادة عبد الرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صور سيلفي جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصورة بإطلالة شتوية متميزة مرتدية فستان فرو، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم حكايتها تحت الحزام.

ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي يعتبر أول عمل فني تشارك فيه غادة عبد الرازق ويعرض على منصة الإلكترونية.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.