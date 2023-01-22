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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فرصة وأماكن شاغرة.. التعليم العالي توضح شروط القبول بالجامعات الخاصة للترم الثاني|فيديو

القبول بالجامعات
القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي  عن تفاصيل القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أنه تم فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني، وتوافر أماكن شاغرة للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة أعلنت أعداد الأماكن الشاغرة بها بالتخصصات العلمية، لافتا إلى أن القبول بها يكون بالحد الأدنى للمجاميع التي يتم القبول بها في الفصل الدراسي الأول.

وأوضح المتحدث باسم التعليم العالي، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن شروط الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية هي نفسها الشروط التي طبقت في الفصل الدراسي الأول، وهي عبارة عن تسجيل مجموع الطالب، والرغبة التي يريدها على الموقع الإلكتروني للجامعة، وتتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجاميع.

القبول بالجامعات الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني 

وقال "عبد الغفار" إنه في حالة قبول الطالب بإحدى الجامعات يتم اخطاره عبر البريد الإلكتروني، ويتجه بعدها الطالب لتقديم أوراقه، وشهاداته، ودفع المصروفات.

فرصة للطلاب الذين تأخروا في تنسيق بداية العام 

وأضاف: “فرصة للطلاب من خريجي الثانوية العامة الذين تأخروا في تنسيق بداية العام الدراسي، وأيضا الطلاب الحاصلون على الشهادات الأجنبية والعربية"، مؤكدا أن الإجراءات في منتهى اليسر والسهولة. 

التعليم توك شو التعليم العالي الجامعات الخاصة الدكتور عادل عبد الغفار

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