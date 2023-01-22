جامعة القاهرة تنظم المؤتمر الدولي السادس لطب الأسنان في 24 يناير

تنظم كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، المؤتمر العلمي الدولي السادس للكلية بعنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر" "Towards Digital & Green Dentistry"، خلال الفترة من 24-27 يناير الجاري، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الجامعة في التوظيف الفعال للتكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المؤتمر الدولي الـ 6 لكلية طب الفم والأسنان يهدف إلى الارتقاء بالجوانب التقنية والرقمية في مجال طب الأسنان، وتبادل الخبرات والتجارب والرؤى العلمية والبحثية والأفكار الحديثة بين علماء الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، واستعراض بحوثهم وإسهاماتهم العلمية المختلفة، ودعم مشاركة الشباب في بناء مستقبل أفضل في مجالات التعليم والعلاج والبحث العلمي، بما يساهم في الارتقاء بمختلف مجالات طب الأسنان.

وأوضح الدكتور الخشت، أن المؤتمر يُعد بمثابة منتدى علمي في مجال طب الأسنان يتضمن عدة محاور أساسية، أهمها أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التقويم وتجميل الأسنان والعلاج التحفظي وعلاج الجذور وطب أسنان الأطفال، والطرق الحديثة في جراحات الوجه والفكين واللثة، واستخدام الذكاء الصناعي في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة، وأحدث التقنيات المُستخدمة في مجال زراعة الأسنان.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن المؤتمر الدولي السادس للكلية يتضمن محاضرات وورش عمل وجلسات علمية يحاضر بها نحو 45 عالمًا وباحثًا وأستاذًا من جامعات مختلفة مصرية وعربية وعالمية أوروبية وأمريكية وكندية، مشيرًا إلى حضور ممثلين من منظمة الصحة العالمية، ومسئولون من مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، وأطباء الأسنان.