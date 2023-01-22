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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم شرس.. سعر صادم لإطلالتي نادين نجيم وويجز في السعودية

نادين نجيم
نادين نجيم

أثارت الفنانة نادين نسيب نجيم والمطرب ويجز، حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتهما أثناء تواجدهما فى حفل joy awards الذى أقيم فى السعودية.

وخطفت نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها فى الحفل حيث تلقت عديد من التعليقات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث اختلفت الأراء حول إطلالتها إلا أن سعر الفستان استحوذ على تعليقات متابعيها وبالبحث تبين أن سعر فستان نادين تقدر قيمته 1800 دولار. 

نادين نجيم 

بينما تعرض ويجز إلى حالة من الجدل بسبب ظهوره غير المتوقع والغريب، ولقى العديد من التعليقات التى تهاجمه على هذا الظهور، إلا إنه تبين بالبحث أن البالطو الذى ظهر به تقدر قيمته بـ 1815 دولار. 

ويجز 

وحرص الفنان ويجز على حضور حفل الـ Joy awards، الذي أقيم مساء اليوم بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم محمد هنيدي، وهند صبري، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز.

وارتدى ويجز كعادته ملابس مختلفة وملفته، حيث ارتدى بدلة خضراء اللون واسعة الحجم.

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‎تفاصيل حفل joy awards

‎وشهدت مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ويشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

‎ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل.  كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.  

‎وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شيرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان.  

وتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن مختلفة.

نادين نسيب نجيم المطرب ويجز الفنانة نادين نسيب نجيم حفل Joy Awards Arts Entertainment

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