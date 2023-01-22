وشك أحمر ليه| عودة ياسمين صبرى إلى أحمد أبو هشيمة.. الفنانة تجيب

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة ياسمين صبرى بعد ظهورها أمس، السبت، فى حفل JOY AWARDS بسبب إطلالتها، حيث شن عدد كبير من متابعيها عبر “إنستجرام” هجوما شرسا عليها.

وظهرت ياسمين صبرى فى عدد من الصور بمكياج غير مناسب لها، وهو الأمر الذى دفع البعض للهجوم عليها، حتى أن البعض سخر منها قائلا: “وشك أحمر ليه”.

من ناحية أخرى، وضعت ياسمين صبرى حدا لما أثير فى الفترة الأخيرة بشأن عودتها إلى زوجها السابق أحمد أبو هشيمة.

وقالت ياسمين صبرى، على هامش تواجدها بالحفل الذى أقيم فى السعودية: “كل ما يتردد غير صحيح، ولم أعد إلى أحمد أبو هشيمة، ولو رجعت سأعلن عن هذا الأمر مثلما فعلت فى الزواج والانفصال”.

وأوضحت ياسمين صبرى: “لن أتزوج فى السر، وسأعلن عن أى ارتباط لى فور حدوثه”.

وكانت ياسمين صبرى تزوجت المرة الثانية من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى عام 2020 واستمر عامين، وفي منتصف عام 2022 أعلنت الفنانة انفصالها عنه.

ياسمين صبرى بإطلالة كلاسيك

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديدوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ظهرت بـ بليزر أنيق باللون الأوف وايت ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الزيتي.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة ملفتة من المجوهرات والإكسسوارات، ولكنها لفتت الأنظار بساعة يد قيمة وفخمة.

حملت ساعة يد ياسمين صبري توقيع باتيك فيليب "نوتيلس"، وتميز جسد الساعة بأنه مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا مع إطار مرصع بـ 56 قطعة ماس، ومينا من اللون الأبيض وسوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، وتحتوي حركة الساعة على 29 من الأحجار الكريمة و45 ساعة احتياط، وقد بلغ سعر الساعة وفقا لما نشره “Celebrities Watches”، مائة وخمسة آلاف دولار أمريكي.