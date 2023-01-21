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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة ماري منيب.. قصة زيجتها وقرار إشهار إسلامها

مارى منيب
مارى منيب

تحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب، أشهر حماة فى السينما المصرية، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى. 

وصل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، والحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".

زواج مارى منيب 

ماري منيب تزوجت للمرة الأولى من الفنان فوزي منيب ووقعت في حبه وتزوجته بالقطار، وذلك خلال رحلتها إلى الشام، وقد رفضت والدتها هذه الزيجة وتشاجرت مع ابنتها، ولكن ماري تمسكت به واستمرت الزيجة لسنوات حتى اكتشفت أنه تزوج عليها فنانة تدعى نرجس شوقى. 

أما الزيجة الثانية للفنانة مارى منيب، فكان من المونولوجست فوزي منيب، بعد أن جمعت بينهما قصة حب، وحملت اسمه بعد ذلك، ولكنه أحب امرأة أخرى، كانت تعمل ممثلة حديثة العمل بالفرقة المسرحية، ما جعل ماري تصمم على الطلاق، وهو ما تم بالفعل.

تزوجت ماري منيب للمرة الثالثة من المحامي عبد السلام فهمي، زوج شقيقتها التي توفيت، لتربي أولادها، وأنجبت منه ولدين هما: فؤاد منيب، ومحمد بديع منيب.

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عاشت ماري منيب مع أسرة زوجها الثاني المسلمة، وتأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي، رئيس المحكمة.

قصة إسلام ماري منيب 

كشفت أمينة منيب، حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب، عن جانب شخصي من حياة جدتها، إذ قالت خلال مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة»، إن هناك عشقا من ماري منيب للراحل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، جعلها تختار اسم جمال لأخيها الكبير، واسم عامر لحفيدها الفنان الراحل عامر منيب.

وأوضحت حفيدة ماري منيب، أن خفة دم جدتها كانت تدفعها إلى تأليف الإفيهات التي كانت تقولها على خشبة المسرح، موضحة: "كانت لازم تخرج عن النص، وتقول إفيه من عندها".​

ماري منيب الفنانة ماري منيب ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب أعمال مارى منيب Arts Entertainment

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