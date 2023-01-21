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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ ياسمين صبرى وزيجاتها وخلافها مع والدها

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

تحتفل الفنانة ياسمين صبرى اليوم، السبت، بعيد ميلادها الـ 36. 

وقدمت ياسمين صبري عددا من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها. 

ياسمين صبرى من الفنانات اللاتى تثير الجدل كلما ظهرت فى أى حدث فنى، خاصة حياتها الشخصية التى كانت ودائما حديث السوشيال ميديا والإعلام. 

زواج ياسمين صبرى 

ولعل من أهم تفاصيل حياة ياسمين صبرى الشخصية، قصة زواجها وارتباطها، حيث تزوجت مرتين حتى الآن، وكانت المرة الأولى من شخص خارج الوسط الفنى فى عام 2012 قبل احترافها التمثيل، واستمر زواجها 5 سنوات، ثم أعلنت الانفصال في عام 2017، ثم تزوجت المرة الثانية من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى عام 2020 واستمر عامين فقط، وفي منتصف عام 2022 أعلنت الفنانة انفصالها عنه.

ياسمين صبرى 

وأثارت ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع حول عودتها مرة أخرى إلى زوجها أحمد أبو هشيمة، حيث ظهرت عبر مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام” مرتدية خاتم الزواج الذى منحه لها أحمد أبو هشيمة من قبل. 

ياسمين صبرى تخرجت فى كلية الإعلام واقتحمت عالم الفن فى 2013 من خلال مسلسل "خطوات الشيطان" مع الداعية معز مسعود، وقبل ذلك عملت مذيعة فى قناة فضائية وموديل إعلانات، وفي أثناء طفولتها حصلت على عديد من الميداليات في رياضة السباحة، وتوجت بطلة للجمهورية في مصر.

ياسمين صبرى 

خلاف ياسمين صبرى ووالدها 

وحاز خلاف ياسمين صبرى مع والدها أشرف صبرى اهتمام السوشيال ميديا أيضا، حيث خرج والدها ليكشف تفاصيل زواجها الأول من دكتور عيون يدعى دودي قبل دخولها مجال التمثيل وكيف جاء هذا الزواج، وتكفله بكل جوانبه.

وقال والد الفنانة ياسمين صبري، في في برنامج “قعدة ستات” عن قصة زواجها الأول من زوجها دودي: “قابلته لأول مرة هو وأخوه جولي في إسكندرية وقالولي عايزين نعمل مشروع وكان باين عليهم إنهم لسه صغيرين، وبعدين قابلني تاني بعدها بفترة وقالي أنا عايز أخطب ياسمين بنت حضرتك، فقلتله أهلا بيك هشوف رأيها هي، قالي هي موافقة، فسألت ياسمين قالت آه طيب هو كويس ودكتور عيون وعنده مستشفى في إسكندرية، فقولتلها خلاص نعمل حفلة عندنا في الجنينة على البيسين”.

ياسمين صبرى 

وأضاف والد الفنانة ياسمين صبري: “بالفعل عملنا الحفلة وجبنا حد يعمل الأكل وبعدها بكام شهر قالي يا عم إحنا هنتجوز وعايزين نعمل الفرح في الفور سيزون، وقالي بس لازم نبعت لبلال أخو ياسمين، وفعلا بلال جه وعملنا الفرح في الفور سيزون وكنت فرحان بيها جدا وكانت في الفترة دي لسه ما دخلتش عالم التمثيل”.

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ياسمين صبرى ومسيرتها فى الجامعة 

بينما كشف أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، المستوى التعليمي لابنته أثناء دراستها في الجامعة، بالإضافة إلى حبها الشديد للرياضة.

وقال أشرف صبري، خلال لقائه مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: “ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص، كانت في جامعة بيروت والعميدة موجودة حتى الآن ممكن نتواصل معها، كانت بتغيب كتير لأنها كانت بتحب الرياضة وتروح تلعب رياضة، العميدة كلمتني قالتلي ياسمين مش بتحضر وهيحصل فصل، روحت علشان ألحق أصلح الموقف خصوصًا إنها كانت بتتفصل مرتين في السنة".

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