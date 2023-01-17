هل تعود للرقص الشرقي؟.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل بصور قديمة قبل الشهرة

تثير إيفانا كنول، ملكة جمال كرواتيا، جدلا واسعا بشكل شبه يومى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وذلك بعد أن نالت شهرة واسعة فور ظهورها فى كأس العالم الذى أقيم فى قطر.

وتم تداول عدد من الصور لـ إيفانا قبل الشهرة، والتى توضح التغير الكبير فى ملامحها، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بين متابعيها وجمهورها.

لم يتوقف الأمر بالنسبة لملكة جمال كرواتيا إيفانا كنول عند هذا، حيث شاركت جمهورها عددا من الصور التى تقوم فيها بالرقص الشرقى، وظهرت في أحد الملاهي الليلية، خاصة أن تلك كانت مهنتها فى البداية قبل الشهرة منذ 9 سنوات، حيث قررت اعتزال الرقص الشرقى فى هذه الفترة ونالت لقب ملكة جمال كرواتيا.

وحرصت إيفانا على توجيه رسالة وداع لقطر، التي استضافت نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وحظيت إيفانا كنول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشعبية كبيرة خلال وجودها في قطر، وجذبت الأنظار بإطلالاتها بملابس "فاضحة" خلال تواجدها في أماكن مختلفة، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.

وازداد عدد متابعي صفحة الكرواتية الجذابة في تطبيق "إنستجرام" أكثر من مليونين و800 ألف شخص، أثناء وجودها في قطر، من نحو 700 ألف إلى أكثر من 3 ملايين و500 ألف، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

ونشرت إيفانا كنول صورة لها عبر خاصية "ستوري" في حسابها، مرفقة برسالة وداع، جاء فيها: "مغادرة الدوحة بالنسبة لي ممزوجة بالسعادة والارتباك معا، سأحن لهذا المكان كثيرا".

يذكر أن المنتخب الكرواتي أحرز المركز الثالث في مونديال "قطر 2022" بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.

ملكة جمال كرواتيا

ملكة جمال كرواتيا