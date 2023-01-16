لسه هتشوف..تعليق نارى من ريهام سعيد بعد تأجيل قضيتها ضد حسن شاكوش

نشرت الإعلامية ريهام سعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد قرار المحكمة بتأجيل قضيتها ضد حسن شاكوش.

وقالت ريهام سعيد: "على فكرة أنا معرفش إن في قضية النهاردة لحسن شاكوش، أنا هخسرها لأن المحامي اللي كان بتاعي مأخترنيش ومارحش القضية اللي فاتت يمكن ماخدتش حكم يا حسن عشان أنا ماخترنش محامي يخلي باله من حقي بس حقي وحق ولادي عند ربنا انت اخذت عقابك من ربنا بس لسه هاتشوف ربنا هايعمل ايه حسبي الله ونعم الوكيل ويارب تعرف تستحملها".

ريهام سعيد

ريهام سعيد

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، مد أجل النطق الحكم على حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للمذيعة ريهام سعيد من خلال صفحته على فيسبوك، لـ جلسة الغد.

بداية الأزمة بينها

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

وكانت بداية الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله أن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.