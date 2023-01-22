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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

كهربا
كهربا

زف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء بشأن الغرامة الموقعة على محمود كهربا لاعب الفريق.

وقال عبدالحفيظ: "الأهلي لا يخذل أحدًا طلب يد العون، لست متخصصًا في الأمور القانونية، لكن يوم 2 فبراير قد يشهد انفراجة في قضية كهربا".

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا إلى الجبلاية يؤكد خلاله على أحقية كهربا في المشاركة بالمباريات مع الأهلي بشكل طبيعي .

وسادت حالة من السعادة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري كولر بعد قرار أحقية مشاركة كهربا في المباريات في ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وحاجة الفريق إليه ، و تواجد كهربا في مواجهة الأهلي أمام الزمالك ونجح في تسجيل هدف بجانب تواجده في كأس العالم للأندية المقبل حال عدم تعرضه لأي عقوبة أخرى من قبل الفيفا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، ليلجأ الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية "كاس"، لينصف إدارة القلعة البيضاء في الأزمة بغرامة وإيقاف لللاعب.

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني و200 ألف دولار، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم إلى الأهلي المصري.

 

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