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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023 : تبحث عن شقة جديدة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

رجل برج الدلو يواجه صعوبة في التأقلم أيضًا، إنه يحتاج إلى شخص يحترم حاجته إلى الحرية وتفرده والأهم من ذلك كله رغبته الصادقة في إحداث فرق في العالم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023

إذا كانت أولوياتك في الرعاية الذاتية هذا الأسبوع فستكون قادرًا بشكل أفضل على تنفيذ مسؤولياتك، من الممكن أن يستخدم إخوتك مساعدتك في شيء ما، سلوكك الداعم والمتفائل سوف يبث حياة جديدة في صداقتك أو شراكتك الرومانسية، سيبقى زواجك سعيدًا لكن شريكك قد يعاني من بعض المشاكل الصحية، قد يجد الأشخاص الذين يحتاجون إلى منزل أو شقة جديدة ما يبحثون عنه قريبًا.

توقعات برج الدلو مهنيا

من المرجح أن تتحسن المهارات القيادية والإدارية لمواليد برج الدلو هذا الأسبوع، سيساعدك هذا على التميز عن الآخرين في العمل وكسب الاحترام الواجب، قد يتم تقديم العديد من الفرص الواعدة لبعض الأشخاص.

‏توقعات برج الدلو صحيا

‏للبقاء بصحة جيدة هذا الأسبوع يجب أن تولي اهتمامًا إضافيًا لما تدخله في جسمك، تحتاج إلى تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة الفائقة للحفاظ على قدرتك على التحمل. في هذا الأسبوع ابدأ المباراة بالالتزام بالروتين وإنجاز الأمور مبكرًا.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يسيطر سوء التواصل وسوء الفهم على علاقتك، لا يوجد مكان للرومانسية في هذا اليوم، حاول بذل جهد لحل الخلافات مع شريك حياتك.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد تصل بعض الفواتير غير المرغوب فيها هذا الأسبوع، ومع ذلك فإن الدخل الثابت سيحافظ على وضعك المالي في حالة جيدة. 

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