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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023 : ترقية متميزة

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

مواليد برج الثور مخلصون ولا يحبون التغييرات المفاجئة أو النقد أو مطاردة الشعور بالذنب غالبًا ما يكون الأشخاص عرضة لذلك ويعتمدون إلى حد ما على الآخرين والعواطف التي يبدو أنهم غير قادرين على التخلي عنها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023

إنه وقت رائع لاستضافة احتفال ديني خاص أو احتفال في منزلك هذا الأسبوع، ستتاح الفرصة لبعض الأشخاص لإصلاح العلاقات المتضررة مع أحبائهم، يمكنك القيام بعمل جيد في اختبار مهم والحصول على قبول في جامعة مرموقة، بسبب التزامات العمل قد لا يمارس بعض الناس الرياضة بقدر ما ينبغي، ستساعدك ممارسة الرياضة، حتى بشكل معتدل، في الحفاظ على قدرتك على الحركة.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

من المحتمل أن تتعايش جيدًا مع زملاء العمل وتفي بالمواعيد النهائية الخاصة بك، يمكن أن تحدث ترقية متميزة بشكل غير متوقع ، مما يرفع من آفاق حياتك المهنية.

توقعات برج الثور صحيا

صحتك تتناسب مع مقدار الحماس الذي لديك اليوم، ينصح بالحفاظ على هدوء ذهنك، ابقَ على أهبة الاستعداد وركز على ما تأكله طوال اليوم، استهلك طعامًا يمنحك المزيد من الطاقة للعمل.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

إذا كنت ترغب في تجنب الخلافات مع شريك حياتك ، فمن الأفضل أن تضع نفسك في دور المستمع عندما يتعلق الأمر بالأمور الرومانسية.

توقعات برج الثور في شهر يناير 2023

قد تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المالية والسياسية الصعبة وإجراء تعديلات هذا الأسبوع، احصل على المساعدة إذا شعرت أنك بحاجة إليها. 

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