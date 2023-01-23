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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023 : استشر الطبيب

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

امرأة برج العقرب عميقة وذكية ولها حدود قوية، عندما تحب، تحب من كل قلبها وتكون مستعدة للموت من أجل تلك المشاعر الحقيقية، هذا يجعلها حساسة للغاية، وخائفة من الخيانة، وغالبًا ما تكون مؤلمة وغاضبة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 23 يناير 2023

قد يلتقي العزاب بشخص جديد، وقد يتمتع الأزواج الذين تم تأسيسهم بالفعل في المنطقة بتجربة خاصة حقًا، من المحتمل أن تختفي كل مخاوفك المالية هذا الأسبوع، يمكن أن يساعد اتخاذ إجراءات مسؤولة في تحسين توقعاتك المالية، ابق بعيدًا عن دائرة الضوء في العمل هذا الأسبوع ، واستعد للعودة للانتقام، كل شيء في حياتك الآن عرضة بشدة للقرارات التي تتخذها.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيكون هناك أيضًا احتفال متواضع مع الأقارب المقربين، ستجد أن البعض منكم لديه ما يكفي من الوقت للراحة مع أصدقائك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

من المهم أن تتذكر أنه لا يجب عليك تناول أي دواء دون استشارة الطبيب أولاً، اخرج مع أصدقائك لتخفيف الضغط النفسي والاستمتاع ببعض أوقات الراحة

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

يمكنكما تقوية علاقتهما من خلال قضاء الوقت معًا في جو رومانسي، لقد اتخذت القرار الصحيح سواء كان هدفك هو المواعدة غير الرسمية أو بداية التزام جاد.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

هناك فرص كبيرة لتتمكن من الخروج في رحلة صغيرة مع عائلتك، يمكن أن يكون قضاء وقت ممتع مع الوالدين والأشقاء أمرًا منعشًا.

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