نشرة المرأة.. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع وطبقان من "الحساء" يسببان الإصابة بسرطان المعدة

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية.

حذر الخبراء من عادة وقت النوم التي يمكن أن تزيد من خطر تساقط الشعر ,يمكن أن تشجع أيضًا البكتيريا على النمو ، مما يمهد الطريق لمزيد من مشاكل الجلد والشعر وهي الذهاب إلى الفراش بشعر مبلل عادة .

يعد الصوديوم من بين أكبر عوامل الخطر للإصابة بسرطان المعدة فهو يتلف بطانة المعدة وقدتمت دراسة الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الملح وجدوا ليهم فرصة أكبر بالإصابة بسرطان المعدة فهناك وجود ارتباط محتمل بين أطباق معينة تعتمد على الحساء وارتفاع معدل الإصابة بالمرض.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون وقليل الأطعمة التي تحتوي على السكر والدهون المشبعة، في منع الاضطرابات التي تؤثر على الرغبة في العلاقة الحميمة ، مثل متلازمة التمثيل الغذائيMetabolic syndrome والتغيرات الهرمونية.