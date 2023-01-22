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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لم تحدث منذ 10 قرون.. ظاهرة فلكية نادرة للقمر في هذا التوقيت..فيديو

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن ظاهرة فلكية نادرة للقمر لم تحدث منذ 10 قرون.

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الشمس والقمر وجها لوجه | ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد

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الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

وأوضح التقرير أنه في ظاهرة فلكية غير مسبوقة لم تحدث من 993 عاما، القمر يقترب من الأرض بشكل كبير.

 

وأشار إلى أن مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا قال إن هذا الظهور الأكبر للقمر، والأول منذ 3 ديسمبر عام 1030.

 

وأوضح التقرير أن مجلة "ذا إيكونوميست"، كشفت أن القمر كان على بعد 356 ألف كيلو متر من الأرض واقترب حوالي 25 ألف كيلو متر بعدما كان يبعد عن الأرض 384 ألف كيلو متر، موضحة أن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير عام 2368.

 

وتزامنت الظاهرة مع حلول السنة القمرية الجديدة وفقا للتقويم الصيني.

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