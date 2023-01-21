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رئيس التحرير
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تعليم

الشمس والقمر وجها لوجه | ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن غدا سوف يظهر القمر مع الشمس ويغرب معها حيث يكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

وأوضح تادرس، أن الليلة هي التي يبحث عنها ويتمناها جميع هواة الفلك والراغبين في مشاهدة وتصوير الظواهر الفلكية، حيث  تعتبر هذه الليلة أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر لأن القمر لم يتواجد في السماء وان هذا يساعد علي الاستمتاع بمشاهدة و رؤية الكواكب والظواهر الفلكية المتواجدة.

وأشار أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الفلكيين يحبون الظلام يفضون الإيام التي تكون شديدة الظلمة والتي لا يكون القمر مشرق فيها، وان هذا يمكنهم من رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

ولادة هلال شهر رجب خلال ساعات | فلكيا

وأضاف، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر قال الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه من المقرر وفقآ للحسابات الفلكية التي يقوم المعهد بإعدادها أن يولد هلال شهر رجب 2023، مساء اليوم، وأن المعهد من أهم الاداور الذي يقوم بها هو حسابات ورؤية أهلة الشهور العربية، ولكن الجهة المختصة في تحديد والإعلان هي دار الإفتاء المصرية.

وأوضح عبد الهادي، أن هلال شهر رجب 1444هـ يولد اليوم في تمام الساعة العاشرة و54 دقيقة، وذلك بعد حدوث الاقتران، ولكن اليوم ليس يوم الرؤية الشرعي حيث أن مواعيد الرؤية سوف تكون غدا الأحد 22 يناير والموافق 29 من جمادي الآخر، وبناء علي ذلك فإن غرة شهر رجب وفقآ للحسابات الفلكية سوف تكون يوم الأثنين 23 يناير.

وأشار الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ولادة الهلال قبل يوم الرؤية الشرعي تجعل هناك إمكانية كبيرة في مشاهدة الهلال يوم الرؤية الشرعي، مشيرا إلي أن رؤية الهلال بالعين المجردة اليوم سوف تكون صعبة للغاية ولكن يمكن مشاهدتها باستخدام التلسكوبات.

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