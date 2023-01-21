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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ولادة هلال شهر رجب خلال ساعات | فلكيا

هلال شهر رجب
هلال شهر رجب

قال الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه من المقرر وفقآ للحسابات الفلكية التي يقوم المعهد بإعدادها أن يولد هلال شهر رجب 2023، مساء اليوم، وأن المعهد من أهم الاداور الذي يقوم بها هو حسابات ورؤية أهلة الشهور العربية، ولكن الجهة المختصة في تحديد والإعلان هي دار الإفتاء المصرية.

تحديد مواعيد أول أيام شهر رجب

واوضح عبد الهادي، أن هلال شهر رجب 1444هـ يولد اليوم في تمام الساعة العاشرة و54 دقيقة، وذلك بعد حدوث الاقتران، ولكن اليوم ليس يوم الرؤية الشرعي حيث أن مواعيد الرؤية سوف تكون غدا الأحد 22 يناير والموافق 29 من جمادي الآخر، وبناء علي ذلك فإن غرة شهر رجب وفقآ للحسابات الفلكية سوف تكون يوم الأثنين 23 يناير.

وأشار الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ولادة الهلال قبل يوم الرؤية الشرعي تجعل هناك إمكانية كبيرة في مشاهدة الهلال يوم الرؤية الشرعي، مشيرا إلي أن رؤية الهلال بالعين المجردة اليوم سوف تكون صعبة للغاية ولكن يمكن مشاهدتها باستخدام التلسكوبات.

الإثنين.. غرة شهر رجب فلكيا

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادي، أن دار الإفتاء والأزهر هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، موضحآ إلي أن المعهد يمتلك الإمكانيات والخبرات العلمية التي تؤهله لحساب الأشهر ومتابعة حركة الفلك والكواكب والمتغيرات الكونية وأن هناك تطويرا وتحديثا تاما لهذا المجال.

واضاف إلي انه غدآ سوف تتواجد لجان الرؤية الشرعية لرصد الهلال، في إماكن الرصد لرؤية الهلال وتحديد مواعيد أول ايام شهر رجب، وانه هناك لجان من المعهد سوف تتواجد في الفيوم وأسوان ومطروح وسوهاج وقنا، لمرافقة لجان الرصد لإستطلاع هلال شهر رجب وفق الرؤية الشرعية .

وتضم لجان استطلاع هلال رجب أو الرؤية الشرعية متخصصين من رجال الأزهر والأوقاف والفلك، وستم استطلاع الهلال في أماكن مختارة من الهيئة العامة للمساحة المصريَّة ومعهد الأرصاد، بحيث تكون صالحة للرؤية وخالية من أي معوقات للرؤية مثل الأتربة وغيره.

رجب هلال شهر رجب 2023 رجب 2023 شهر رجب 2023 يولد هلال شهر رجب 2023 أهلة الشهور العربية المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر رجب 1444هـ Jobs Education تحديد مواعيد أول ايام شهر رجب أول أيام شهر رجب هلال شهر رجب

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