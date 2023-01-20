الإثنين.. غرة شهر رجب فلكيا

موعد شهر رمضان 2023

يتساءل عدد كبير من المصريين والمسلمين في الدول العربية عن مواعيد ظهور هلال شهر رجب 2023 حيث انه مع قدومه يبدأ الحساب والعدد التنازلي لشهر رمضان شهر البركة والخير والمغفرة، ويعد شهر رجب من الأشهر الحرم والتي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح والطاعات.

شهر رجب امتى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد ظهور هلال شهر رجـب لعام 1444هـ، وذلك طبقا للحسابات الفلكية، التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21/1/2023م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

مواعيد غرة شهر رجب 2023

وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 23/1/2023م.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36 - 56 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444 هـ فلكياً يوم الإثنين 2023/1/23م.

وعلي جانب آخر شهدت سماء مصر، أمس ، ظاهرة فلكية مميزة حين أقتران القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا كونا مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، حين يقترن القمر مع نجم قلب العقرب النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون).

واضاف تادرس، أننا نشاهد اقتران القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) حيث نراهما متجاوران في السماء، ولذلك يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق في الـ 4:00 صباحا في يوم 18 يناير قبل شروق الشمس، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

وأوضح أستاذ الفلك أن النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.